Ещё не готов: уральские родители не хотят отправлять детей в школу
Их просят забрать детей из детского сада и отдать в школу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В редакцию «МГ» обратились возмущенные жители Уральска. Они пожаловались, что их детей якобы «выгоняют» из детских садов. По словам родителей, на днях им объявили, что дети, которым исполнилось шесть лет либо исполнится до конца года, должны быть зачислены в первый класс.
– Моему ребёнку в октябре исполнится шесть лет, он психологически не готов к школе. Мы думали оставить его в детсаду ещё на год, а в следующем году отдать в «нулёвку». Сейчас нам говорят, что он должен сидеть за партой, несмотря на то, что ему фактически пять лет. В «нулёвку» нас тоже не принимают. Это что за стандарты такие? - возмущена жительница города Сандугаш.
Аналогичная ситуация возникла и у Маргариты. Её дочери в конце октября исполнится шесть лет.
– Почему я не могу оставить ребёнка в саду ещё на год? В мае ведь говорили, что так делать можно. А теперь сегодня утром нам объявили эту новость. Считаю, что наши права ущемляются. Моя дочь не готова идти в первый класс, а я финансово не готова её собрать в школу, - возмутилась женщина.
В пресс-службе министерстве просвещения пояснили, что дошкольные организации в своей деятельности руководствуются типовыми правилами деятельности организаций образования.
- Предшкольная подготовка детей пяти лет обязательна и осуществляется в семье, предшкольных группах дошкольных организаций, предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев и гимназий (статья 30 ЗРК «Об образовании» ). На обучение в первый класс принимаются дети с шести лет (статья 31 ЗРК «Об образовании»), - говорится в сообщении.
К слову, по области в этом году насчитываются 13 222 первоклашки.
