Срок моратория истёк: на сколько хотят повысить тариф за тепло и электроэнергию в Уральске
ТОО «ЗапКазРЭК» попросило повысить тариф на электричество на 100%, АО «Жайыктеплоэнерго» - на 51%, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В начале года в стране ввели мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги для населения на 180 дней. Первого июля этот срок истёк и субъекты естественных монополий уже начали подавать заявки на утверждение новых тарифов.
Так, на рассмотрении департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО находятся две заявки на утверждение новых тарифов - от АО «Жайыктеплоэнерго» и ТОО «ЗапКазРЭК».
– ТОО «ЗапКазРЭК» занимается передачей и распределением электрической энергии. До сегодняшнего дня действовал тариф в размере 6,18 тенге за кВт без НДС, предприятие просит утвердить тариф в размере 12,56 тенге без НДС. АО «Жайыктеплоэнерго» предоставляет услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии. Среднеотпускной тариф составляет 4 766,64 тенге/Гкал без НДС. По проекту предприятие просит утвердить тариф в размере 7 225,44 тенге/Гкал без НДС, - сообщили в ДКРЕМ по ЗКО.
Генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Куат Мусин пояснил, что действующий тариф был утверждён в 2016 году. По закону предприятие имеет право подавать заявку на утверждение нового тарифа не чаще одного раза в пять лет. Однако в прошлом году из-за пандемии заявку они не подавали, а в начале этого года был введён мораторий.
– Прошло шесть лет, и мы вынуждены просить утверждение нового тарифа. За это время подорожало всё, и при старом тарифе мы сможем отремонтировать лишь три километра тепловых сетей, а это очень мало. Изношенность составляет 51%, в этом году мы планируем капитально отремонтировать 5,8 километров. С 18 августа будем проводить технические испытания. Да, мы подали заявку, каждый её пункт будут внимательно изучать сотрудники ДКРЕМ по ЗКО. Вряд ли нам утвердят тот тариф, который мы просим, - отметил Куат Мусин.
Вместе с тем спикер подчеркнул, что долг населения перед предприятием превысил 500 миллионов тенге.
В ТОО «ЗапКазРЭК» от комментариев отказались. К слову, предприятие оказывает услуги по передаче и распределению электрической энергии от производителя до населённого пункта. Электричество непосредственно до абонентов в ЗКО поставляет ТОО «БатысЭнергоРесурсы». С первого сентября в области вводится пилотный проект по сокращению дифференцированных тарифов на услуги электроснабжения и оказанию адресной жилищной помощи от государства на оплату коммунальных услуг для социально уязвимых слоёв населения. Новшество внедряется в трёх регионах - Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Другими словами, тариф на электроэнергию повысится только для населения.
Между тем утвердят ли монополистам заявленный тариф, будет известно позже. Новые тарифы вступят в законную силу с первого января 2022 года.
