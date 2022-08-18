- Были выделены деньги и до первого сентября они есть, чтобы закрыть кредиторку и выдать за обслуживание. После первого сентября денег у нас в бюджете на это нет. Это первое. Второе, министерство культуры и спорта обещало провести изменения правил. Этот вопрос ещё обсуждается. Дальше по возможности бюджета. Мы, в отличие от других регионов, где программу закрыли, мы постарались, чтобы летние каникулы были у детей, - ответил Ерболат Досаев.

- Вопрос не в ваучере, а чем его наполнять. Дальше право выбора родителей. Но сначала надо решить вопрос денег, которых в бюджете нет... У меня много детей в городе, проблем очень много. Во-вторых, среди получателей есть много людей, которые имеют возможность платить за своих детей. Я дал поручение рассмотреть местную программу без ArtSport, для нуждающихся из социально уязвимых слоёв населения. Я дал поручение заместителю готовить программу из наших возможностей, но на поддержку исключительно тем, кому это нужно будет, - ответил глава мегаполиса.

На встречу с акимом пришла организатор секции в рамках программы Art Sport и просила акима дать «точный ответ» о дальнейшей судьбе бесплатных кружков.Спустя время к вопросу вернулась другая жительница района - многодетная мама. Её шумно поддерживали другие женщины.Он отметил, что если программу ArtSport продолжать до конца года, то из бюджета пришлось бы выделить 8,5 млрд тенге.