Он несовершеннолетний.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Видео появилось в сети девятого октября. На кадрах видно, как маленького котёнка выбрасывают за забор дома. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что личность живодёра установили - им оказался 14-летний подросток. Он даже смог найти объяснение своего поступка - котёнок съел домашнего цыплёнка.
- В видеозаписи, которую он позже снял, подросток показал, что кошка в настоящее время жива. По данному факту на родителей подростка составлен административный протокол по части 1 статьи 127 КоАП РК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). С подростком и его законными представителями была проведена профилактическая беседа, - говорится в сообщении.
Таким образом, подросток уйдёт безнаказанным, а родители отдадут в казну 10 МРП штрафа - чуть более 30 тысяч тенге.
Тем временем в сети не утихают споры о предыдущем акте живодёрства в Актау, который вызвал резонанс в Казахстане. Четвёртого октября мужчина во дворе дома прыгнул на голову кошки. Животное от удара забилось в судорогах. Подозреваемого сразу задержали - им оказался 35-летний мужчина. В содеянном он сознался, в ту ночь, как выяснилось, был пьян. Подсудимого приговорили к общественным работам на 60 часов.
Приговор суда возмутил известного адвоката Джохара Утебекова.
- Это издевательство над законом. Это преступление (статья 316 часть 3 пункт пять УК РК - жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, совершённое публично). Почему же прокуратура Актау вменила садисту всего лишь проступок (статья 316 часть 1 УК РК - жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье) МВД сообщило, что живодёр был пьян. Куда прокурор дел это отягчающее обстоятельство? Как бросивший вызов обществу преступник получил от судьи жалкие 60 часов махания метлой? Почему прокуроры и судьи так ему потворствуют? - написал Утебеков.
В пресс-службе суда ответили, что назначили наказание с учётом смягчающих обстоятельств: полное признание вины, раскаяние в содеянном. Отягчающие обстоятельства органом следствия и прокурором не вменены. Суд по своей инициативе не может вменить отягчающие обстоятельства, в том числе состояние алкогольного опьянения. Приговор в законную силу не вступил.
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