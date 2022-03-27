Жители жалуются на холодные батареи в квартирах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Перевод ТЭЦ-2 в Алматы на газ: выбросы сократятся более чем в 15 раз Изображение с сайта Pixabay В
Петропавловска сообщили, что авария произошла в 21:30 26 марта. Утром 27 марта работали только два котла и две турбины. В пресс-службе министерства энергетики Казахстана сообщили, что по состоянию на 15:00 работают три котла, начата растопка четвёртого.
- На Петропавловской ТЭЦ-2 под влиянием отрицательных температур (-13 градусов) произошло промерзание импульсных трубок из-за открытого теплового контура. Причины - разгерметизация цеха вследствие обрушения дымовой трубы, которое произошло 20 марта, и понижение температуры наружного воздуха. Это повлекло за собой останову трёх котлов, - информировали в Минэнерго.
20 марта обрушилась одна из трёх труб на ТЭЦ-2. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным ДЧС, причина обрушения - сильный ветер. 21 марта задержали и водворили в изолятор временного содержания директора ТОО ТЭЦ-2 и главного инженера. 22 марта под завалами трубы обнаружили тело пропавшей сотрудницы ТЭЦ-2. 37-летняя женщина работала машинистом-обходчиком оборудования котельного цеха. С родственниками погибшей работают психологи.