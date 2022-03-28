Видео распространили стражи порядка. Они гарантируют анонимность тому, кто узнает женщину и сообщит о её местонахождении в полицию, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Об убийстве
пожилой женщины в Казахауле (микрорайон в посёлке Зачаганск)
стало известно вечером 10 марта. В WhatsApp распространилось аудиосообщение, в котором говорится, что женщину убили днём, когда она находилась дома одна. В полиции факт подтвердили. Было заведено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».
На следующий день подробности произошедшего рассказал сын убитой
. Также начальник управления криминальной полиции ДП ЗКО Султан Шалдарбеков в ходе специального брифинга сообщил, что преступник забрал с места преступления золотые изделия: серьги, обручальное кольцо и печатку.
24 марта в пресс-службе департамента полиции ЗКО журналистам сообщили, что по поводу подозреваемых они не могут дать никаких
комментариев, ссылаясь на статью 201 уголовно-процессуального кодекса - недопустимость разглашения данных досудебного расследования.
28 марта в социальной сети появилось видео с предполагаемой подозреваемой в убийстве пенсионерки. Начальник управления криминальной полиции ДП ЗКО Султан Шалдарбеков рассказал, что видео распространили сами правоохранители.
- Сейчас принимаются все меры по раскрытию данного преступления. При проведении подворовых обходов изъяты видеоролики, где запечатлена предполагаемая подозреваемая в убийстве. Имеется её описание. Это женщина азиатской внешности в возрасте 35-45 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения. Косолапит на левую ногу при ходьбе, - пояснил Султан Шалдарбеков.
Полицейские просят горожан, если кто-то узнает силуэт и опознает женщину, сообщить по номерам 8 701 849 01 01, 8 702 934 29 25, 8 7112 98 45 30, 102.
Стражи порядка гарантируют конфиденциальность. Кроме того, за предоставленную информацию, способствующую раскрытию преступления, обещают поощрить.
