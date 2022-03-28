За сутки её подписали около восьми тысяч человек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жители Уральска создали петицию и требуют отставки акима Фото из архива "МГ" Петиция с требованием об отставке акима города Абата Шыныбекова создана 27 марта, за сутки её подписали 7 814 человек, 2 792 из которых поддержали её, 5 022 человека выступили против.
– Требуем отставки акима города Уральск Абата Шыныбекова. Как только назначили акимом города Абата Шыныбекова, город как будто остался без хозяина. Народ недоволен его работой, в городе дорожно-ремонтные работы ведутся очень ужасно, постоянные аварии, почти каждый месяц город оставался без воды. Если так продолжать, очень много причин недовольства работой акима большинства населения города, - говорите в тексте петиции.
Проблему, по мнению горожан, сможет решить только глава государства. В пресс-службе акима города пообещали прокомментировать ситуацию позже. С полным текстом петиции можно ознакомиться пройдя по ссылке: egov.press/1333-uralsk.html