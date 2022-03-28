Стали известны подробности задержания, которое стражи порядка произвели 21 марта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Заряженный обрез перевозил житель ЗКО По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 21 марта около 18:00 на дороге Уральск - Саратов недалеко от АЗС «Конденсат» остановили Hyundai Accent. При досмотре стражи порядка изъяли заряженное гладкоствольное ружьё - обрез.
– По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия», задержан 29-летний пассажир машины. В рамках досудебного расследования назначены соответствующие экспертизы, - сообщили в полиции.
Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО