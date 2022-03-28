Соответствующее постановление подписал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральскому аэропорту присвоено имя Маншук Маметовой Фото из архива "МГ"   Согласно документу, ТОО «Международный аэропорт «Орал» присвоено имя Маншук Маметовой. Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования. В октябре прошлого года стало известно, что предложение о переименовании поступило от общественников и народных избранников. Депутаты маслихата единогласно поддержали инициативу.

Маншук Маметова - уроженка Уральской области (ныне ЗКО), участница Великой Отечественной войны. Она служила в Красной армии пулемётчицей. Погибла осенью 1943 года, уничтожив в последнем бою более 70 противников. Ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

К слову, новый терминал аэропорта всё ещё не открыт. Деньги на реализацию проекта строительства выделила компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В». Первоначально здание терминала планировали подвергнуть реконструкции, пристроив дополнительные помещения. На эти цели было предусмотрено 1,5 млрд тенге. В ходе строительства выяснилось, что здание 1979 года постройки не выдержит дополнительной нагрузки. Работы были приостановлены, а проект отправили на доработку. Здание было решено полностью демонтировать. Стоимость проекта выросла с 2,6 миллиардов тенге до 6,6 миллиардов. Техническое открытие нового терминала было намечено на декабрь 2021 года. Сообщалось, что площадь нового терминала увеличится в два раза. Это позволит обслуживать 300 тысяч пассажиров в год.