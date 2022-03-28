Маншук Маметова - уроженка Уральской области (ныне ЗКО), участница Великой Отечественной войны. Она служила в Красной армии пулемётчицей. Погибла осенью 1943 года, уничтожив в последнем бою более 70 противников. Ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.К слову, новый терминал аэропорта всё ещё не открыт. Деньги на реализацию проекта строительства выделила компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В». Первоначально здание терминала планировали подвергнуть реконструкции, пристроив дополнительные помещения. На эти цели было предусмотрено 1,5 млрд тенге. В ходе строительства выяснилось, что здание 1979 года постройки не выдержит дополнительной нагрузки. Работы были приостановлены, а проект отправили на доработку. Здание было решено полностью демонтировать. Стоимость проекта выросла с 2,6 миллиардов тенге до 6,6 миллиардов. Техническое открытие нового терминала было намечено на декабрь 2021 года. Сообщалось, что площадь нового терминала увеличится в два раза. Это позволит обслуживать 300 тысяч пассажиров в год. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
