Встреча пройдёт 28 - 30 марта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Переговоры Москвы и Киева пройдут утром 28 февраля - политолог Изображение с сайта Pixabay Представитель украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в Facebook сообщил о проведении очередного раунда переговоров с Россией. Они пройдут в Турции.
- Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта, - подтвердил помощник президента России Владимир Мединский.
Первый раунд переговоров прошёл 28 февраля в Беларуси. Второй раунд провели в Беловежской пуще третьего марта. В третий раз делегации очно встретились седьмого марта.