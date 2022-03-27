Он не работал с 17 марта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Полетевшие по подаренным путёвкам в Дубай алматинцы попались на поддельных ПЦР-справках Иллюстративное фото с сайта Pixabey В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что в соответствии с решением Авиационной администрации Казахстана, аэропорт Актобе возобновляет работу с 28 марта.
- Все ранее выполняемые внутренние и международные рейсы будут восстановлены поэтапно. По всем вопросам обмена, возврата авиабилетов, переноса времени вылета, следует обращаться по месту их приобретения, - сообщила администрация порта.
11 марта комитет гражданской авиации сообщил, что при осмотре взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Актобе местами обнаружены дефекты, шелушение аэродромных плит, сколы и отслаивание мастики. В этой связи авиационная администрация Казахстана приняла решение приостановить эксплуатацию ВПП с 17 марта до устранения нарушений. Руководство аэропорта пыталось предотвратить закрытие.  