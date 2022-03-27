В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +2..+4, ночью похолодает до -1..-3. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.

В Атырау ожидается дождь. Днём будет +2..+4 градусов, ночью +1..+3 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.

В Актобе - осадки. Днём ожидается до +1..+3 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер северо-восточный до 24 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На большую часть Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем ожидаются осадки, усиление ветра, туман и гололёд.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.