Речь идёт о Илье Смирнове, который уже перенёс операцию на глаукому. Сейчас ему необходимо сделать операцию на приобретённое после операции глазное заболевание - катаракта, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Илья Смирнов
В августе прошлого года в редакцию "МГ" обратилась мама на тот момент двухмесячного Ильи - Галина Лапина-Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну поставили неутешительный диагноз - глаукома обоих глаз
и ему необходима срочная операция. Тогда мама малыша была у офтальмолога в поликлинике, посетила частные клиники, дважды ездила в Алматы в КазНИИ глазных болезней, где врачи назначали только терапевтическое лечение - глазные капли. Галина говорила, что в КазНИИ врачи обещали сделать операцию только в пятимесячном возрасте, если не будет никаких отрицательных показаний у малыша.
Но после приёма капель у Ильи начался воспалительный процесс. Родители малыша начали собирать деньги, чтобы отправиться в Санкт-Петербург к доктору Олегу Дискаленко. Там им обещали вернуть зрение малышу даже в двухмесячном возрасте. Неравнодушные казахстанцы перечислили 1,5 миллиона тенге.
Четвёртого сентября сбор был закрыт, и мама с малышом уехали на операцию. Уже 17 сентября Галина сообщила, что операция прошла успешно
. Но малышу назначили операцию на левый глаз. 31 декабря 2021 года мы писали, что семье не хватало 370 тысяч тенге
. Чудо совершилось, менее чем за сутки жители разных уголков страны помогли собрать недостающую сумму
.
Мама Ильи Смирнова рассказала, что сейчас у малыша поставлен диагноз на правый глаз "Субкомпенсированная врождённая оперированная развитая глаукома, заднекапсулярная катаракта, миопия средней степени с астигматизмом". На левом глазу врождённая начальная глаукома. Сейчас ему срочно требуется операция, а затем врачи выпишут рецепт на очки и он будет видеть этот мир своими глазками.
- Врачи говорят, левый глаз пока оперировать не нужно. Но после операции на правый глаз (глаукому), у Ильи появилась катаракта, которая грозит также слепотой. С прошлой поездки у нас осталось 200 тысяч тенге, мы самостоятельно вели сборы в социальных сетях - набрали в общей сложности 800 тысяч тенге, ещё осталось собрать 700 тысяч тенге. Это непосильная для нас сумма. И я снова прошу неравнодушных казахстанцев помочь нам. Я готова на всё, лишь бы ребенок был здоров, а главное - зрячий. Медики из клиники в Санкт-Петербурге отмечают, что единственное, что дает осложнение после операций - это быстрый рост моего сыночка, возможно придётся снова менять дренаж. Сейчас мы сдаём анализы, проходим узких специалистов для клиники. Зрение у малыша, конечно, не идеальное, на правом глазу - 3,5, на левом - 2,5. Пока очки носить нельзя, - рассказала Галина.
Мама Ильи говорит, что её сын снова стал беспокойным, часто трёт глазки и капризничает.
- Когда на него смотришь, то видно, что глаз стал другим, есть помутнение и часто появляется краснота от перепада глазного давления, - отметила Галина.
На очередную операцию Илью Смирнова с мамой в клинике Санкт-Петербурга их ждут 11 апреля.
Всё, кто желает помочь Илье Смирнову, могут перечислить деньги по следующим реквизитам на имя Галины Лапиной-Смирновой на номер карты Каспи голд 4400 4301 2617 7374 или по номеру телефона привязанной к этой карте 8 747 194 12 12 (Галина Лапина-Смирнова).
Или перечислить по следующим реквизитам на имя Галины Лапиной-Смирновой на номер карты Сбербанка 4263 4333 4738 9279.
Задать уточняющие вопросы можно маме Ильи по номеру телефона 8 747 194 12 12.
Фото предоставлено Галиной Лапиной-Смирновой