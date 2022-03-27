50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейРечь идёт о Илье Смирнове, который уже перенёс операцию на глаукому. Сейчас ему необходимо сделать операцию на приобретённое после операции глазное заболевание - катаракта, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Девятимесячный малыш из Уральска может ослепнуть из-за катаракты Илья Смирнов В августе прошлого года в редакцию "МГ" обратилась мама на тот момент двухмесячного Ильи - Галина Лапина-Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну поставили неутешительный диагноз - глаукома обоих глаз и ему необходима срочная операция. Тогда мама малыша была у офтальмолога в поликлинике, посетила частные клиники, дважды ездила в Алматы в КазНИИ глазных болезней, где врачи назначали только терапевтическое лечение - глазные капли. Галина говорила, что в КазНИИ врачи обещали сделать операцию только в пятимесячном возрасте, если не будет никаких отрицательных показаний у малыша. Но после приёма капель у Ильи начался воспалительный процесс. Родители малыша начали собирать деньги, чтобы отправиться в Санкт-Петербург к доктору Олегу Дискаленко. Там им обещали вернуть зрение малышу даже в двухмесячном возрасте. Неравнодушные казахстанцы перечислили 1,5 миллиона тенге. Четвёртого сентября сбор был закрыт, и мама с малышом уехали на операцию. Уже 17 сентября Галина сообщила, что операция прошла успешно. Но малышу назначили операцию на левый глаз. 31 декабря 2021 года мы писали, что семье не хватало 370 тысяч тенге. Чудо совершилось, менее чем за сутки жители разных уголков страны помогли собрать недостающую сумму. Мама Ильи Смирнова рассказала, что сейчас у малыша поставлен диагноз на правый глаз "Субкомпенсированная врождённая оперированная развитая глаукома, заднекапсулярная катаракта, миопия средней степени с астигматизмом". На левом глазу врождённая начальная глаукома. Сейчас ему срочно требуется операция, а затем врачи выпишут рецепт на очки и он будет видеть этот мир своими глазками.
- Врачи говорят, левый глаз пока оперировать не нужно. Но после операции на правый глаз (глаукому), у Ильи появилась катаракта, которая грозит также слепотой. С прошлой поездки у нас осталось 200 тысяч тенге, мы самостоятельно вели сборы в социальных сетях - набрали в общей сложности 800 тысяч тенге, ещё осталось собрать 700 тысяч тенге. Это непосильная для нас сумма. И я снова прошу неравнодушных казахстанцев помочь нам. Я готова на всё, лишь бы ребенок был здоров, а главное - зрячий. Медики из клиники в Санкт-Петербурге отмечают, что единственное, что дает осложнение после операций - это быстрый рост моего сыночка, возможно придётся снова менять дренаж. Сейчас мы сдаём анализы, проходим узких специалистов для клиники. Зрение у малыша, конечно, не идеальное, на правом глазу - 3,5, на левом - 2,5. Пока очки носить нельзя, - рассказала Галина.
Мама Ильи говорит, что её сын снова стал беспокойным, часто трёт глазки и капризничает.
- Когда на него смотришь, то видно, что глаз стал другим, есть помутнение и часто появляется краснота от перепада глазного давления, - отметила Галина.
На очередную операцию Илью Смирнова с мамой в клинике Санкт-Петербурга их ждут 11 апреля. Всё, кто желает помочь Илье Смирнову, могут перечислить деньги по следующим реквизитам на имя Галины Лапиной-Смирновой на номер карты Каспи голд 4400 4301 2617 7374 или по номеру телефона привязанной к этой карте 8 747 194 12 12 (Галина Лапина-Смирнова).  Или перечислить по следующим реквизитам на имя Галины Лапиной-Смирновой на номер карты Сбербанка 4263 4333 4738 9279. Задать уточняющие вопросы можно маме Ильи по номеру телефона 8 747 194 12 12. 