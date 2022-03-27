- Вёл себя неадекватно, при этом шатаясь из стороны в сторону. При виде стражей правопорядка он выкинул в сугробы рюкзак, который был у него за спиной, затем пытался скрыться во в дворах домов, - рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК Инцидент произошёл 26 марта. Гвардейцы заметили подозрительного мужчину, идущего по улице Гагарина.Мужчину задержали. А его рюкзак позже нашёл служебный пёс Арго. В нём обнаружили разгрузочный жилет, сигнальный пистолет и магазин с шестью резиновыми патронами. 47-летнего мужчину доставили в полицию, где стражам порядка предстоит выяснить, зачем ему понадобилось оружие.