- В том числе 159 осуждены. В 2019 году их было всего 62. К административной ответственности в 2021 году привлечено более шести тысяч должников, - сказал министр юстиции Канат Мусин в ходе правительственного часа в мажилисе.

- Основные причины - это несовершенство законодательства, а также неплатежеспособность должников. Только в прошлом году по причине невозможности взыскания ввиду отсутствия у должника доходов или имущества взыскателям были возвращены 608 тысяч исполнительных документов на сумму 2,4 трлн тенге, - объяснил Мусин.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В прошлом году к уголовной ответственности за неуплату алиментов привлечены 316 должников.Всего в прошлом году в производстве судебных исполнителей находилось 6,7 млн исполнительных листов и других документов на сумму 9,3 трлн тенге. При этом в полном объёме взыскать удалось лишь по 2,3 млн исполнительным документам на сумму 300 млрд тенге.В целом наблюдается ежегодный рост количества производств на более чем один миллион документов, из-за чего растёт нагрузка на судебных исполнителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.