159 казахстанцев получили уголовный срок за неуплату алиментов
В стране ежегодно растёт количество производств по долгам, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В прошлом году к уголовной ответственности за неуплату алиментов привлечены 316 должников.
- В том числе 159 осуждены. В 2019 году их было всего 62. К административной ответственности в 2021 году привлечено более шести тысяч должников, - сказал министр юстиции Канат Мусин в ходе правительственного часа в мажилисе.
Всего в прошлом году в производстве судебных исполнителей находилось 6,7 млн исполнительных листов и других документов на сумму 9,3 трлн тенге. При этом в полном объёме взыскать удалось лишь по 2,3 млн исполнительным документам на сумму 300 млрд тенге.
- Основные причины - это несовершенство законодательства, а также неплатежеспособность должников. Только в прошлом году по причине невозможности взыскания ввиду отсутствия у должника доходов или имущества взыскателям были возвращены 608 тысяч исполнительных документов на сумму 2,4 трлн тенге, - объяснил Мусин.
В целом наблюдается ежегодный рост количества производств на более чем один миллион документов, из-за чего растёт нагрузка на судебных исполнителей.
