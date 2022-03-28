– Наибольшее количество нареканий вызывает состояние проспекта Абулхаир хана. По нему уже объявлен конкурс для определения подрядчика, средства выделены. По завершению конкурсных процедур начнутся ремонтные работы. Ещё один проблемный участок – это улица Шолохова. По ней ПСД подготовлено, ожидается веление необходимых средств. 18 улиц в микрорайоне Сарыарка посёлка Деркул так же отремонтируют при наступлении благоприятных погодных условий, - заверили в городском акимате.

На вопрос редакции портала «Мой ГОРОД», согласен ли глава города с претензиями горожан, в пресс-службе акима Уральска сообщили, что в этом году подготовлен целый комплекс мероприятий по улучшению качества жизни населения. Например, по ремонту дорог подготовлены 16 проектно-сметных документаций. В городе намерены отремонтировать почти 25 километров дорог. Приоритет – проспект Абулхаир хана.Что касается водообеспечения, то в акимате Уральска сообщили, что капитально отремонтированы 18 скважин, сейчас бурят ещё шесть. Также готовится документация по реконструкции Каменского группового водопровода. – Причинами частых отключений воды являются аварии на канализационной системе. Для решения разработан комплексный план по реконструкции КНС и канализационных коллекторов. В прошлом году реконструкция прошла на 16 километрах систем, в этом году планируется на 16 километрах КНС-19А и 4.7 километрах Д1000, - обещают в городском акимате.