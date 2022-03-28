- Это говорит о том, что возможно, мы недостаточно выделяем на это средств. Но раз подрядчик сам по своей воле участвовал в тендере, его никто за руку не тащил, и принял на себя такие обязательства, значит, он считает, что этих денег достаточно. Этот довод не принимается, - сказал глава региона. - Второе - это качество препаратов и объём выполненных работ. В этой связи нужно изучить необходимость протравливания такой большой территории. Если в городе это как-то ещё можно контролировать, кто будет контролировать их в другом месте? Кто будет рядом летать на самолете? У меня сомнения, что это кто-то делает. Есть ли необходимость протравливания таких больших территорий? Основные жалобы поступают от горожан. В местах, где проживают много жителей, в парках, на дачах - нужно усилить работу именно в этих местах. На видном месте разместите площади, где будут и когда будут выполняться работы. А также телефоны и реквизиты подрядчиков, чтобы желающие мониторили эту ситуацию. У нас есть лесная инспекция, должна тоже быть наготове для проверки.Работы по дезинсекции гнуса начнутся в апреле. Их проведут в два этапа, первый - обработка личиночной стадии гнуса на территории двух тысяч гектаров (пригородная зона Уральска, лесные зоны и массивы в посёлках Серебряково, Круглоозерное, Коминтерн, Желаево, Октябрьское, Зеленое, Макарово, Достык, Жайык, Меловые горки, Ускен, Жамбыл) и вторая окрылённая стадия гнуса на территории 11 тысячи гектаров (в Уральске и в пригородных зонах города, в лесных зонах и массивах посёлков Серебряково, Круглоозерное, Коминтерн, Желаево, Асан, Мичурино, Дарьинск, Новенький, Трекино, Володарка). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
