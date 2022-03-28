Расследование идёт по статье «Разжигание национальной розни», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
26 марта блогер Шолпан Али опубликовала
скриншоты с комментариями сотрудницы радиостанции «Европа Плюс Казахстан» Любови Пановой.
После публикации радиостанция заявила
, что позиция сотрудницы не имеет ничего общего с политикой «Европы Плюс Казахстан» и её высказывания рассмотрят на дисциплинарном комитете компании. Сегодня, 28 марта, стало известно, что трудовые отношения с Пановой прекращены
.
Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 174 УК РК - «Разжигание национальной розни».
- Производство досудебного расследования поручено следователям следственного управления ДП Алматы. Сегодня, 28 марта, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в департаменте полиции Алматы, - написал Абдрахманов в Telegram.
Тем временем генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам
. В надзорном органе констатировали, что в СМИ и соцсетях публикуется контент «относительно конфликта между Российской Федерацией и Украиной», который в некоторых случаях содержит призывы к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленные провокации, а также заведомо ложную информацию «с признаками разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон».
- Более того, некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны. Данные действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей которых является наша страна, - говорится в сообщении.
В генпрокуратуре напомнили, что умышленное неправомерное участие гражданина Казахстана в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости её территории с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций являются уголовно-наказуемыми деяниями и влекут лишение свободы до 10 лет.
- За распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, предусмотрено лишение свободы до семи лет, - напомнили в Генпрокуратуре.
В связи с этим казахстанцев призвали воздерживаться от совершения любых приведённых выше правонарушений.
