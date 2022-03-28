Цены на импортные поставки продуктов и товаров для Казахстана выросли на 13% за год, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Морковь по 450, картофель - 330 тенге: в Уральске цены на овощи повысились в несколько раз По данным аналитиков Energyprom.kz, в январе казахстанские компании сумели на достаточно высоком уровне обеспечить местной продукцией рынок:
  • муки (99,7% спроса перекрывается отечественным производством),
  • свежих яиц (97,2%),
  • круп и риса (96,6%),
  • красного мяса и птицы (95,5%),
  • растительных масел (88,8%),
  • макарон, лапши и прочих подобных мучных изделий (85,1%).
Что касается сегмента молочных продуктов (кроме свежего молока), уровень самообеспечения составляет 84,4%. Однако местные компании перекрывают спрос на сливочное масло всего на 67,9%, а на сыр и творог - лишь на 53,7%. Остаются зависимыми от импорта продуктовые сектора:
  • колбасные изделия (местные компании перекрывают 62,3%),
  • фруктовые и овощные соки (50,2%),
  • переработанные и консервированные рыба, ракообразные и моллюски (47,6%),
  • шоколад (36,2%),
  • сахар (35,8%),
  • чай и кофе (лишь 29,9%).
Среди алкогольной продукции местные компании перекрывают спрос на пиво на 93,2%, на водку и ликёро-водочные изделия — на 77,9%, на коньяк и коньячные напитки — на 58,6%, на вина — на 49,4% (однако среди вин непосредственно на шампанское — на 95,5%). Цены на импортные поставки продуктов и товаров по итогам января выросли на 12,8% за год. Среди продуктов питания заметно выросли цены:
  • на сахар и кондитерские изделия из сахара (сразу на 38,7%),
  • готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных (на 32,3%),
  • жиры и масла животного или растительного происхождения (на 26,9%),
  • колбасы и аналогичные продукты из мяса (на 20,6%),
  • рыбу и ракообразных (на 19,6%),
  • подсолнечное масло (на 15%).
На внутреннем рынке страны по итогам февраля потребительские цены на продовольственные товары выросли на 10% за год. Заметно подорожали:
  • крупы (на 16%),
  • масла и жиры (на 14,1%),
  • макароны (на 12,5%),
  • овощи (на 12,4%),
  • мука (на 11,1%),
  • мясо (на 11,1%),
  • сахар (на 11%).
