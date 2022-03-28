Цены на импортные поставки продуктов и товаров для Казахстана выросли на 13% за год, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По данным аналитиков Energyprom.kz
, в январе казахстанские компании сумели на достаточно высоком уровне обеспечить местной продукцией рынок
:
- муки (99,7% спроса перекрывается отечественным производством),
- свежих яиц (97,2%),
- круп и риса (96,6%),
- красного мяса и птицы (95,5%),
- растительных масел (88,8%),
- макарон, лапши и прочих подобных мучных изделий (85,1%).
Что касается сегмента молочных продуктов (кроме свежего молока), уровень самообеспечения составляет 84,4%. Однако местные компании перекрывают спрос на сливочное масло всего на 67,9%, а на сыр и творог - лишь на 53,7%.
Остаются зависимыми от импорта
продуктовые сектора:
Среди алкогольной продукции
- колбасные изделия (местные компании перекрывают 62,3%),
- фруктовые и овощные соки (50,2%),
- переработанные и консервированные рыба, ракообразные и моллюски (47,6%),
- шоколад (36,2%),
- сахар (35,8%),
- чай и кофе (лишь 29,9%).
местные компании перекрывают спрос на пиво на 93,2%, на водку и ликёро-водочные изделия — на 77,9%, на коньяк и коньячные напитки — на 58,6%, на вина — на 49,4% (однако среди вин непосредственно на шампанское — на 95,5%).
Цены на импортные поставки продуктов
и товаров по итогам января выросли на 12,8% за год. Среди продуктов питания заметно выросли цены:
На внутреннем рынке
- на сахар и кондитерские изделия из сахара (сразу на 38,7%),
- готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных (на 32,3%),
- жиры и масла животного или растительного происхождения (на 26,9%),
- колбасы и аналогичные продукты из мяса (на 20,6%),
- рыбу и ракообразных (на 19,6%),
- подсолнечное масло (на 15%).
страны по итогам февраля потребительские цены на продовольственные товары выросли на 10% за год. Заметно подорожали:
- крупы (на 16%),
- масла и жиры (на 14,1%),
- макароны (на 12,5%),
- овощи (на 12,4%),
- мука (на 11,1%),
- мясо (на 11,1%),
- сахар (на 11%).
