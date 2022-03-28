Фото: ДЧС ЗКО Вызов о пожаре доме по улице Достык посёлка Кушум района Байтерек поступил в 00:30. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в частном жилом доме горели личные вещи и диван на площади 30 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 2:50. В доме с признаками отравления угарным газом пожарные обнаружили два трупа. Погибшими оказались 71-летний хозяин дома и его 41-летний сын. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении. Специалисты устанавливают виновных лиц и размер причинённого ущерба. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.