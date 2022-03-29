Оплывина сошла из-за сильного дождя, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Оплывина повредила кафе в Алматы Фото: ДЧС Алматы Инцидент произошёл в обед 28 марта. В микрорайоне Кок-Тобе сошедшая оплывина объёмом 500 кубометров повредила этно-кафе.
- Масса грунта сошла в русло реки Кіші Алматы, при этом не перекрыв русло реки. Причиной схода оплывины стало переувлажнение грунта в результате прошедших обильных осадков . Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
Расчисткой территории занимается подрядная организация. Оплывина повредила кафе в Алматы Фото: ДЧС Алматы