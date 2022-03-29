- Совместно с Apple проработали вопрос, который мне задавали не один раз – теперь входящий звонок с международным кодом «+77» и «+76» будет отражаться в іPhone как «Казахстан». Apple максимально оперативно обработали наш запрос и пошли навстречу, - написал Мусин в .Корректно отображаться локация будет в iPhone 6 и более поздних устройствах с iOS 14. С января 2023 года у Казахстана изменится телефонный код. Вместо +7 Казахстан зарезервировал +997 в бюро стандартизации Международного союза электросвязи.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.