Многие пользователи, которые хотят делать спортивные ставки на сайтах букмекерских контор, интересует не только выбор оптимальной игровой платформы, но и сам механизм создания аккаунта. Вопрос является актуальным ввиду того, что у каждого букмекера имеются свои правила и установлен свой алгоритм регистрации. Одни БК стараются предложить пользователям упрощенный вариант регистрации. Другие конторы наоборот, регистрируют клиентов на более жестких условиях. Чем можно объяснить такую разницу?

Рассмотрим вариант регистрации на примере популярной букмекерской конторы Леонбетс, услуги которой сегодня пользуются спросом.

Факторы, влияющие на формат регистрации в БК Леонбетс

Начнем с того, что сегодня на постсоветском рынке интерактивных ставок присутствуют сразу две категории букмекеров, легальные и нелегальные. Если с первым видом БК ситуация более-менее понятная. Регистрация в таких конторах представляет собой полноценную процедуру. Чтобы в России стать клиентом букмекера, обслуживающего клиентов на основании лицензии ФНС, необходимо придерживаться обязательных требований:

полноценная регистрация, с указанием номера мобильного телефона, электронного адреса, полных анкетных данных, включая страну и адрес проживания;

регистрация в ЦУПИС с целью идентификации аккаунта.

Только после этого можно получить доступ к игровому счету и стать полноправным клиентом букмекерской конторы.

В международных букмекерских конторах, в том числе и в БК Leonbets, действующих на основании оффшорных лицензий, ситуация с регистрацией выглядит иначе. Будущему клиенту достаточно указать только свои анкетные данные, подтвердить свой номер телефона или электронный адрес. Проходить идентификацию в ЦУПИС в данном случае нет необходимости.

Как реально выглядит регистрация в БК Леонбетс

Начнем с того, что получить доступ к официальному сайту букмекерской конторы

Леонбетс

в ряде стран, в том числе и в России, практически невозможно. Игровой портал блокируется на уровне интернет - провайдеров. Оптимальный вариант получить доступ к сайту этой БК в России - использовать рабочее зеркало.

С помощью зеркала можно получить альтернативный вход на основной игровой портал, делать ставки или зарегистрироваться, создав новый аккаунт. Инструкция по созданию аккаунта выглядит следующим образом:

. Необходимо найти актуальное рабочее зеркало, дающее доступ на сайт букмекера.

На альтернативном сайте находим кнопку «регистрация», кликаем на нее.

. В открывшемся окне выбираем вариант регистрации, через номер мобильного телефона. Выбираем валюту счета. Подтверждаем свое совершеннолетие. Нажимаем кнопку «зарегистрироваться».

На заметку!

Регистрация через email будет немного иной. После ввода электронного адреса нужно выбрать валюту, придумать оригинальный пароль. Далее все действия точно такие же, как и в первом случае. Подтверждаем свой возраст и нажимаем кнопку «зарегистрироваться».

Чтобы активировать новую учетную запись необходимо будет вписать код, полученный на номер телефона, или перейти по ссылке, присланной в письме на указанный адрес.

С этого момента регистрацию в БК Леонбетс можно считать оконченной. Для того что бы начать

делать ставки

нужно пополнить счет любым выбранным способом.

Уже в процессе клиенту надо в личном кабинете заполнить свои анкетные данные, указав свое полное ФИО, дату рождения, страну и адрес проживания. Эта информация необходима для последующей верификации аккаунта.

При заполнении анкеты указывается только актуальная и правдивая информация. В противном случае, при последующей проверке могут возникнуть сложности. Аккаунт может быть заблокирован.

Надо отметить, что зарегистрироваться в БК Леонбетс можно и через мобильное приложение. Процедура практически ничем не отличается от той, которая предлагается на основном сайте конторы.