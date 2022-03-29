Извинения он опубликовал на своей странице в Instagram, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: Chris Pizzello / AP

Актёр Уилл Смит извинился перед комиком Крисом Роком, которого он ударил по лицу на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Позже он опубликовал пост с извинениями.

- Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно. Моё поведение было неприемлемым и непростительным... Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я вышел из себя и был не прав. Мне очень стыдно, и мои действия не были присущи человеку, которым я бы хотел быть В мире любви и добра нет места насилию, - написал Смит в .

Он также извинился перед Американской киноакадемией, продюсерами шоу и съёмочной командой «Король Ричард» (именно за роль в этом фильме Смит получил статуэтку «Оскар»).

Накануне ведущий церемонии Крис Рок пошутил о жене Смита — Джаде Пинкетт-Смит, спросив, когда выйдет фильм «Солдат Джейн 2». В 2020 году Пинкет-Смит побрилась налысо, когда начала терять волосы из-за аутоиммунного заболевания. Уилл Смит после вопроса поднялся на сцену, ударил Рока по лицу и вновь вернулся на место, откуда выкрикнул ведущему требование больше не шутить над его женой.

Американские СМИ сообщали, что после инцидента офицеры полиции Лос-Анджелеса обратились к Року, но он отказался писать заявление на Смита.

Американская киноакадемия же заявила, что осуждает поведение Смита и начала официальную проверку инцидента.

