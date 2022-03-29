После снижения цены на газ «подешевели» тарифы и на другие комуслуги, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Половина Атырау останется без газа на 10 дней Иллюстративное фото из архива "МГ" В январе 2022 года в Казахстане ввели мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ на ближайшие полгода. Действующие тарифы на коммунальные услуги сохранятся до первого июля 2022 года. Мораторий распространяется на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение. В департаменте комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО отметили, что с первого февраля в области снижена стоимость товарного газа на 1,51%. Если ранее для бытовых потребителей цена товарного газа составляла 17 218,80 тенге за тысячу кубометров без НДС (с НДС потребители платили по тарифу 19 285,056 тенге за кубометр газа), то с первого февраля стоимость одной тысячи кубометров газа составила 16 958,62 тенге без НДС (или 18 993,65 тенге за кубометр). Таким образом снижение составило 291,406 тенге за одну тысячу кубических метров газа. Для прочих юридических и бюджетных организаций тариф на газ после снижения составит 17 580,22 тенге за тысячу кубометров без НДС.
– Также необходимо отметить, что в связи со снижением цены газа с первого марта 2022 года снижены тарифы на услуги теплоснабжения АО «Жайыктеплоэнерго на 0,76%, - сообщили в ДКРЕМ по ЗКО.
Таким образом, если до первого марта 1Гкал теплоснабжения для населения обходился в 3 995 тенге с НДС, то с первого марта стоимость тарифа на тепло составит 3965 тенге за 1 Гкал с НДС. Разница между ранее действовавшим и нынешним тарифом составит 30 тенге.
– В случае несогласия с начислениями в квитанциях за потребляемые услуги, потребители, в свою очередь, имеют возможность обратиться в ДКРЕМ по ЗКО с заявлением с приложением всех подтверждающих документов для проверки деятельности субъектов естественных монополий на законность. Проведение проверки деятельности монополистов - это первый шаг к тому, чтобы привлечь к ответственности субъектов, злоупотребляющих своим доминирующим положением в сфере естественных монополий, - отметил руководитель территориального департамента КРЕМ по ЗКО Алмас Отаров.
Департамент расположен по адресу: Уральск, проспект Н. Назарбаева, 177, 3 этаж, 306 кабинет, телефон для справок: 8 (7112) 25-03-83.