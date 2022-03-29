После снижения цены на газ «подешевели» тарифы и на другие комуслуги, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В январе 2022 года в Казахстане ввели мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ
на ближайшие полгода. Действующие тарифы на коммунальные услуги сохранятся до первого июля 2022 года. Мораторий распространяется на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.
В департаменте комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО отметили, что с первого февраля в области снижена стоимость товарного газа на 1,51%
. Если ранее для бытовых потребителей цена товарного газа составляла 17 218,80 тенге за тысячу кубометров без НДС (с НДС потребители платили по тарифу 19 285,056 тенге за кубометр газа)
, то с первого февраля стоимость одной тысячи кубометров газа составила 16 958,62 тенге без НДС (или 18 993,65 тенге за кубометр)
. Таким образом снижение составило 291,406 тенге за одну тысячу кубических метров газа.
Для прочих юридических и бюджетных организаций тариф на газ после снижения составит 17 580,22 тенге за тысячу кубометров без НДС.
– Также необходимо отметить, что в связи со снижением цены газа с первого марта 2022 года снижены тарифы на услуги теплоснабжения АО «Жайыктеплоэнерго на 0,76%, - сообщили в ДКРЕМ по ЗКО.
Таким образом, если до первого марта 1Гкал теплоснабжения для населения обходился в 3 995 тенге с НДС, то с первого марта стоимость тарифа на тепло составит 3965 тенге за 1 Гкал с НДС
. Разница между ранее действовавшим и нынешним тарифом составит 30 тенге.
– В случае несогласия с начислениями в квитанциях за потребляемые услуги, потребители, в свою очередь, имеют возможность обратиться в ДКРЕМ по ЗКО с заявлением с приложением всех подтверждающих документов для проверки деятельности субъектов естественных монополий на законность. Проведение проверки деятельности монополистов - это первый шаг к тому, чтобы привлечь к ответственности субъектов, злоупотребляющих своим доминирующим положением в сфере естественных монополий, - отметил руководитель территориального департамента КРЕМ по ЗКО Алмас Отаров.
Департамент расположен по адресу: Уральск, проспект Н. Назарбаева, 177, 3 этаж, 306 кабинет, телефон для справок: 8 (7112) 25-03-83.
в феврале этого года жители ЗКО создали петицию и потребовали снижения тарифа на газ. Тогда внятного ответа, почему в регионах Казахстана такая разница в цене на газ и возможно ли снижение предельных цен, у Минэнерго получить так и не удалось.
