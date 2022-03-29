Фото из архива "МГ" В пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили, что в 11:10 29 марта из-за метели введено ограничение движения на участке дороги Уральск - Таскала - граница РФ с 76 по 104 километр, от посёлка Таскала до границы РФ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.