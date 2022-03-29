По сравнению с утренними торгами 28 марта, национальная валюта к доллару укрепилась на 15.49 тенге. Официальный курс Нацбанка составляет 484.49 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 474-476 тенге, покупают по 469-471 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.