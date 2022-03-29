- 1997-2012 годы - журналист, редактор информационных программ АО «Агентство «Хабар», телекомпании «ТАҢ», телеканала «НТК», ТОО «31 канал», руководитель медийного центра по борьбе с коррупцией в ТОО «Нұр Медиа»,
- 2012-2015 годы - заместитель руководителя аппарата акима – руководитель пресс-службы аппарата акима, руководитель управления внутренней политики и по делам религии акимата ЭКО,
- 2015-2016 годы - советник первого заместителя председателя партии «Нур Отан» (ныне Amanat),
- 2016-2018 годы - советник министра по инвестициям и развитию, директор департамента информационной поддержки,
- 2018-2019 годы - руководитель управления внутренней политики акимата Жамбылской области.
