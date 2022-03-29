1997-2012 годы - журналист, редактор информационных программ АО «Агентство «Хабар», телекомпании «ТАҢ», телеканала «НТК», ТОО «31 канал», руководитель медийного центра по борьбе с коррупцией в ТОО «Нұр Медиа»,

2012-2015 годы - заместитель руководителя аппарата акима – руководитель пресс-службы аппарата акима, руководитель управления внутренней политики и по делам религии акимата ЭКО,

2015-2016 годы - советник первого заместителя председателя партии «Нур Отан» (ныне Amanat),

2016-2018 годы - советник министра по инвестициям и развитию, директор департамента информационной поддержки,

2018-2019 годы - руководитель управления внутренней политики акимата Жамбылской области.

Фото: Берик Уали/Facebook Об этом сообщили в самом агентстве. Берик Уали окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Жургенова по специальности «киновед», в 2005 году - Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «журналистика», в 2014 году - Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «правоведение». Трудовая деятельность:Последняя должность - пресс-секретарь президента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.