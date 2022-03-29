Реконструкция терминала полностью завершена, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске завершается строительство терминала аэропорта за 6,6 млрд тенге По информации пресс-службы акима ЗКО, на сегодня ремонтные работы в терминале завершены и аэропорт полностью готов к открытию. Сейчас проходят регистрационные процедуры. К слову, новый терминал аэропорта изначально обещали сдать до конца 2021 года.
– Подрядчик сдал аэропорт областному акимату, после чего вышло постановление главы региона, оно должно регистрироваться в департаменте юстиции. Аэропорт будет передан в доверительное управление. О дате торжественного открытия мы сообщим заранее, - отметили в областном акимате.
Стоит отметить, что по постановлению премьер-министра страны Алихана Смаилова, ТОО «Международный аэропорт «Орал» присвоено имя Маншук Маметовой. Деньги на строительство выделила компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В». Первоначально здание терминала планировали подвергнуть реконструкции, пристроив дополнительные помещения. На эти цели было предусмотрено 1,5 млрд тенге. В ходе строительства выяснилось, что здание 1979 года постройки не выдержит дополнительной нагрузки. Работы были приостановлены, а проект отправили на доработку. Здание было решено полностью демонтировать. Стоимость проекта выросла с 2,6 миллиардов тенге до 6,6 миллиардов. Сообщалось, что площадь нового терминала увеличится в два раза. Это позволит обслуживать 300 тысяч пассажиров в год.