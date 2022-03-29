Сейчас капусту продают по 390-550 тенге за килограмм, тогда как год назад её можно было купить за 100-140 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По данным акимата Уральска, которые они представили на совещании по продовольственной безопасности 19 марта, в ходе мониторинга цен на социально-значимые продукты, самый большой скачок цен пришелся на капусту (276,29%), сахар (101,08%), морковь (75%), творог (66,83%) и гречневую крупу (52,12%). Все эти продукты, по информации управления сельского хозяйства ЗКО, входят в список «с высокой зависимостью от завоза». К примеру, собственной капустой регион обеспечен на 54%, морковью на 51%, а творогом всего на 5%. А вот сахар и гречку в нашей области совсем не производят.
Лидером в этом списке оказалась белокочанная капуста, её цена повысилась за год на 276,29%
. Если 16 марта 2021 года капуста стоила 97 тенге за кило, то 15 марта этого года уже 365 тенге. При этом, только в марте цена на капусту подскочила без малого на 15%.
Корреспонденты «МГ» проехались по магазинам и супермаркетам. Цены на капусту варьируются от 390 (в супермаркетах и на рынке)
и до 550 тенге за кило (в магазинах у дома)
. С чем связано подорожание, продавцы ответить затрудняются. А местные жители по-прежнему возмущаются, отмечая, что власти не регулируют цены.
- Самим вырастить овощи на даче уже не позволяет здоровье, теперь и в магазинах мало чего купишь по таким ценам. Понятно, что капусту каждый день мы не едим, но всё же бьёт по карману. Борщ сварить, салатик сделать, да пирожки с капустой для внуков пожарить. Всё дорого, - отметила пенсионерка из Уральска Валентина Васильевна.
Между тем в управлении сельского хозяйства нынешнюю цену на капусту назвали временным явлением.
- Обеспеченность области собственной продукцией (капустой в данном случае) составляет 54%. Ожидалось, что в регион уже в начале апреля капусту доставят из Туркестанской области, но из-за погодных условий поставки затянулись до середины апреля. Возможно, этим и пользуются продавцы, - рассказали в управлении сельского хозяйства.
По информации ведомства, сейчас разработана концепция, согласно которой к 2025 году планируется обеспечить регион собственными овощами.
К слову, по данным мониторинга акимата Уральска, в городе за год также повысились цены на мясо кур (35%), картофель (38%), муку первого сорта (15%) и макароны (30%). При этом обеспеченность области собственной продукцией составляет: мясо кур - 73%, картофель - 87%, мука пшеничная превышает обеспеченность в 19 раз и макароны в 15 раз.
В супермаркетах килограмм куриного мяса стоит 1035 - 1200 тенге за кило (в зависимости от производителя)
, картофель 254-365 тенге за кило (дороже, если он красного сорта или помытый),
мука первого сорта стоит 168 тенге за кило и рожки продают по 297 тенге за кило.
В пресс-службе акимата ЗКО пояснили, что на рост цен влияет очень много факторов и один из них, это работа трейдеров.
- К примеру, собранный урожай нужно сохранить (это уже затраты), затем его скупают трейдеры и продают по более высокой цене. К сожалению, никаких нормативных актов согласно законодательству, обязывающие предпринимателей или торговые сети осуществлять прямые поставки товаров от производителей (для сохранения относительно низкой цены) - нет, - рассказали в пресс-службе акимата.
Между тем министр сельского хозяйства РК Ерболом Карашукеев ещё в ноябре прошлого года в своём интервью
подчеркнул, цены на продукты растут во всем мире.
- По утверждению ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), цены на продовольственные товары в мире в среднем выросли на 33 процента. На мой взгляд, здесь две главные причины. Первая - это повсеместный рост цен на все группы товарно-материальных ресурсов, необходимых для сельскохозяйственного производства. Вторая - это нынешняя пандемия, приведшая к закрытию границ и разрушению сложившихся торгово-хозяйственных связей по всему миру, - говорил Карашукеев.
Также он отметил, что ни в коем случае нельзя допускать резкого скачка цен, для этого нет никаких предпосылок.
К слову, три недели назад в Уральске, Атырау и Актау резко подорожал сахар
. Вслед за ним подскочила цена на бумагу
. В прошлом году в межсезонье в несколько раз повысилась цена на овощи
.
Фото Медета МЕДРЕСОВА