- В ходе проведения поисково спасательных мероприятий в 00:00 спасатели–водолазы нашли и извлекли тело второго мужчины на поверхность, - рассказали в пресс-службе республиканского оперативно-спасательного отряда.

Фото: РОСО МЧС РК Вызов спасателям поступил в 17:30 28 марта. На озере Деревянное на резиновой лодке перевернулись два рыбака 1973 и 1969 года рождения. Очевидцы извлекли одного из мужчин из воды, он уже был мёртв.Спасатели призывают быть осторожными и осмотрительными при рыбалке с лодки, обязательно надевать спасательный жилет.