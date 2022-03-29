В стране вакцинированы более 10 миллионов человек, передаёт Власть. Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 Об этом журналистам в кулуарах правительства сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.
- Более 10 млн людей в Казахстане полностью вакцинированы. Это фактически 80% от подлежащего населения. Если от общего количества населения – это 52%. Это говорит о том, что в Казахстане коллективный иммунитет полностью сформирован. В связи с этим мы решили дать возможность нашим гражданам, с учётом многочисленных просьб, принять дополнительно Pfizer для сохранения в последующем коллективного иммунитета, - объяснил Тугжанов.
Теперь привиться Pfizer могут все казахстанцы.