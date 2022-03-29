Жители области в открытом доступе голосовали за предложенные варианты, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Новые скоростемеры в Уральске: допустимую скорость увеличили на 6 участках Фото из архива "МГ" В феврале этого года глава региона Гали Искалиев на своей странице в Facebook обратился к жителям ЗКО. Он предложил присылать свои идеи, куда можно направить деньги, собранные со штрафов за нарушение скоростного режима. На днях Искалиев опубликовал новый пост на своей странице, где выразил благодарность всем, кто откликнулся и проявил активность.
- 28 февраля мы рассмотрели поступившие от вас идеи, из них отобрали восемь предложений и подали на открытое голосование. В связи с этим сегодня мы подвели итоги онлайн-голосования. 48 % проголосовавших выбрали установку светофора при въезде в город возле посёлка Подстепное на пересечении дорог Самара - Шымкент и Уральск-Аксай и 48 % - установку освещения на всех пешеходных переходах. К слову, у голосующего была возможность выбрать несколько вариантов, - говориться на странице акима.
Также глава области отметил, что согласно результатам голосования, на реализацию этих двух проектов в этом году направят 100 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.