Врачи отмечают, что у пациента наблюдается динамика улучшений, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Два трупа обнаружили на месте ЧП в Атырау Скриншот с видео Трагедия произошла на конечной автобусной остановке в микрорайоне Авангард около 22:00 15 марта. Тогда в облздраве сообщили о двух погибших и одном раненном. Позже стало известно, что полицейские обнаружили ещё одно тело мужчины. Выживший мужчина был экстренно госпитализирован в больницу с пулевым ранением в голову. Пациент находился в коме. Позже стало известно, что подозреваемого заключили под стражу на два месяца. Сегодня, 29 марта, в управлении здравоохранения Атырауской области рассказали о состоянии пострадавшего. Врачи говорят, что пациент уже выполняет команды медиков, однако не разговаривает. Он по-прежнему будет находиться в больнице. Наблюдается динамика улучшений состояния здоровья.