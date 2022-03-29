- Будьте осторожны - сильные осадки в городе и горах. Днём 29 марта, ночью 30 марта в Алматы, а также в горах ожидаются осадки, ветер юго-западный 18-23 метров в секунду, - говорилось в сообщении.

Иллюстративное фото из архива МГ В пресс-службе ДЧС Алматы заблаговременно рассылали штормовое предупреждение. Водителей просили не оставлять автомобили под деревьями.Жители разных районов города сообщают о поваленных деревьях и моргании света.