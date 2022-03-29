- Патрульная полиция работает на местах, где отключились светофоры, - проинформировали в пресс-службе ведомства.

С обеда в ряде микрорайонов Атырау отключены светофоры, что затрудняет движение автомобилистам. В департаменте полиции объяснили, что это связано с авариями на линиях электропередач.Ветер с порывами до 28 метров в секунду мешает горожанам спокойно передвигаться, дискомфорта добавляет и пыльная буря. На улице Баймуханова часть кровли пятиэтажки рухнула на крышу авто. А одна из конструкций на центральной, к слову, отреставрированной набережной просто слетела и покатилась по асфальту. В Атырау то тут, то там ветром сносит козырьки с остановочных павильонов. Судя по комментариям в сети, у некоторых атыраучан нет электричества. В «АО «Атырау-Жарык» сказали, что на данный момент точной информацией не владеют, но «конечно, при таком сильном урагане не исключены перебои».

В пресс-службе ДЧС региона рассказали, что до 16:00 уже зарегистрировано девять ЧС. Спасатели работают в усиленном режиме.

- Из-за шторма произошли частичные срывы кровли крыш шести жилых домов по улицам Сатпаева, Баймуханова, Қожақаева, Ауезова, Азаттық, Алмагуль. Также сильный ветер снёс крышу с двух детских садов по адресу посёлок Ақжар «Ақбобек» и Нурсая №29. В Макатском районе произошёл частичный срыв крыши многоэтажного жилого дома по улице Алиева №80/3, - сообщили в ведомстве.

По всех девяти случаев пострадавших среди людей нет.

Xn-Nind8jMk