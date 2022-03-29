Члены совета по этике не усмотрели в их действиях причины для привлечения к  дисциплинарной ответственности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Чиновника от образования оштрафовали в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 29 марта, состоялось заседание совета по этике, на котором рассмотрели дисциплинарные дела в отношении руководителя аппарата акима Казталовского района Жандоса Темиргалиева, а также акимов Бурлинского и Канайского сельских округов Бурлинского района Азилхана Зарифова и Есбола Бахиева. Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан рассказал, что шестого января этого года в стране установили предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов. Бензин марки Аи-92 должен продаваться по цене, не превышающей 182 тенге за литр, а бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр. Дизельное топливо (летнее, межсезонное) - не дороже 260 тенге за литр.
– Однако некоторые госучреждения закупили бензин по завышенной цене. Мы это обнаружили, направили в госаудит и в департамент комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО. Цены были разные, закупали бензин от 208 до 220 тенге за литр, - рассказал Бауыржан Ахметжан.
По итогам обсуждения данных материалов, члены Совета дисциплинарные дела прекратили в связи с отсутствием в действиях вышеуказанных лиц признаков дисциплинарного проступка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.