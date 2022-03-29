– Температура держалась на уровне 38-39 градусов, лечение не помогло, горло было красное. Мы обратились к лору, тот сказал продолжить приём антибиотиков, однако температура не спадала. С девяти лет его беспокоят боли в правом боку, два раза попадали в больницу с ложным аппендицитом. Максата госпитализировали в детскую больницу, врачи не нашли никаких нарушений. После этого они решили взять у сына биопсию (забор клеток или тканей из организма человека для их микроскопического исследования - прим. автора), но я не дала согласие, - говорит женщина.

– После этого мы съездили в Самару, были на приёме у двоих докторов. Они сказали, что онкологии у сына нет. Мы вернулись в Уральск, 15 января нас поставили на портал и отправили в Алматы, в Центр онкологии. Там были дети с опухолями, без волос, сын был в шоке. Никакое лечение нам не назначили, лишь проводили обследование. Проверили все органы от и до, КТ, рентгены, МРТ, УЗИ, ничего не выявили, месяц мы пробыли там, температура не спадала и нас выписали. В выписке в графе диагноз написано: «Лихорадка неизвестной этиологии». К врачам никаких претензий нет, они сделали всё, что могли, полностью обследовали. Мы приехали домой, - рассказала Анар Сагынгалиева.

– Температура ведь просто так не поднимается, может быть в какой-то клетке, в каком-то нерве идёт воспалительный процесс. Что нам теперь делать? К кому обратиться? Ни казахстанские, ни российские врачи не смогли поставить нам диагноз. Мы теперь что, вынуждены прибегнуть к помощи лекарей и целителей? Сын морально устал от больниц и обследований, - недоумевает встревоженная мама.

12-летний Максат Мырзалыулы с виду ничем не отличается от своих сверстников: любит с друзьями играть в футбол, рисовать и играть с гаджетами, является чемпионом Азии по тхэквондо. Однако у мальчика есть особенность: вот уже полгода у него держится высокая температура тела, и речь идёт не о 38-39 градусах, порой его температура тела доходит до 42 градусов. При этом подросток чувствует себя хорошо, на отсутствие аппетита не жалуется и хорошо спит. Мама Максата Анар Сагынгалиева говорит, что всё началось в октябре прошлого года. Тогда мальчик заболел ОРВИ, у него воспалилось горло и врачи прописали ему антибиотики.Через неделю Максата выписали, однако температура не спадала, чаще даже пересекая отметку в 41 градус, а на ногах начала появляться сыпь в виде синяков. По словам мамы, мальчика пришлось перевести на дистанционное обучение. Тогда родители решили обратиться к частному доктору. Онколог частной клиники, увидев такое состояние ребенка, настояла на повторной госпитализации, взяла все необходимые анализы, а родители дали согласие на проведение биопсии. Раковых клеток, к счастью, в организме Максата не обнаружили.Максат Мырзалыулы по сей день обучается в дистанционном формате, редко выходит на улицу и везде ходит с градусником. Мама мальчика переживает, что в организме её сына происходит какой-то сбой, который не может выявить ни одно обследование.В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что 24 марта прошла телемедицинская консультация со специалистами столичного научного центра, назначен ряд анализов, биопсия, которые будут проводиться в областной детской многопрофильной больнице, после чего мальчика госпитализируют.