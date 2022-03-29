- Лица, незаконно продававшие психотропные препараты, сбывали наркотические средства через одну квартиру, а в соседней квартире хранили психотропные препараты. Проводятся следственные действия. Просим жителей немедленно сообщать оператору 102 данные о фактах, вызвавших аналогичные подозрения, - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, стражи порядка задержали женщину 28 марта. При обыске её квартиры изъяли 114 штук «Трамадола», 18 пластинок «Лирика», 807 флаконов «Тропикамида», 10 штук пластинок лекарств «Сомнол». Также 35 экземпляров различных документов, удостоверяющих личность и 1,3 миллиона тенге. По словам задержанной, она брала в качестве залога документы клиентов для предоставления им в долг психотропных средств.К слову, месяц назад в микрорайоне Береке обнаружены шприцы с кровью, что вызвало общественный резонанс. Полицейские задержали женщину, которая занималась продажей психотропных препаратов из того же микрорайона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.