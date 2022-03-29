Фото из архива "МГ" Сотрудники Исатайского районного отдела полиции во время проверки на трассе Атырау - Астрахань выявили и изъяли у 43-летнего мужчины около 100 килограммов осетровых видов рыб. Их он перевозил на грузовом Datsun. ​ По факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.