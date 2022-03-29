Рыбу он перевозил в грузовой машине, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Рыбу осетровых пород на полмиллиарда тенге перевозили жители Уральска Фото из архива "МГ" Сотрудники Исатайского районного отдела полиции во время проверки на трассе Атырау - Астрахань выявили и изъяли у 43-летнего мужчины около 100 килограммов осетровых видов рыб. Их он перевозил на грузовом Datsun. ​ По факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.