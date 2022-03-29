Сегодня, 29 марта, в Атырау отмечается непогода. Из-за сильного ветра, скорость которого достигает 28 метров в секунду, в ряде микрорайонов отключено электричество, на дорогах не работают светофоры, с крыш слетает кровля. По информации пресс-службы регионального департамента по ЧС, без кровли осталось и здание областного кардиологического центра. Ураганный ветер сорвал кровлю трехэтажного здания на площади 100 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В управлении здравоохранения области сообщили, что в травпункт областной больницы обратились три человека. Все они пострадали от захлопнувшихся ворот. - Один пациент госпитализирован в травматологическое отделение с переломом руки. Остальным была оказана амбулаторная помощь, они отпущены домой, - отметили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.