В Казгидромете предупреждают, что 30 марта на севере ЗКО ожидается туман. Также синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Сильный туман ожидается в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане ожидаются туман, гололёд и усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +7..+9, ночью похолодает до 0..-2. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +10..+12 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +3..+5 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.
