Мы вам расскажем, как сбалансировать правильное питание и не потратить на это больших денег. Как оказалось, можно сочетать различные продукты, наполнять свой организм здоровой и питательной едой, которая не будет вредить вашей фигуре и организму в целом.
Фото с сайта pexels.com
Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослому человеку потреблять как минимум 400 грамм овощей и фруктов в день
, при этом исключить из этого списка крахмалистые овощи. Есть сладкое только в ограниченном количестве. По минимуму употреблять соль (не более половины чайной ложки в день). Обязательно включать в рацион жиры и белки
.
В сутки мужчины должны потреблять:
- белка 70-120 грамм;
- жиров 70-130 грамм;
- углеводов 300-550 грамм;
- клетчатка 20-25 грамм;
В сутки женщины должны употреблять:
- белка 60-90 грамм;
- жиров 60-100 грамм;
- углеводов 240-440 грамм;
- клетчатка 20-25 грамм;
Для детей, также как и для взрослых необходимо употреблять больше овощей и фруктов, исключить жирную и вредную пищу, по возможности сократить сладкие десерты.
Дети старше одного года должны употреблять:
- белка 40-90 грамм;
- жиров 45-100 грамм;
- углеводов 200-420 грамм;
- клетчатка 10-20 грамм;
В связи с велением времени, продвинутого маркетинга, психологического давления социальных сетей, у людей сложился стереотип, что здоровое питание - это дорогие сорта рыбы, стейки, тропические фрукты, различные смузи. Да, безусловно все это полезно, но не каждый может себе это позволить. Мы вам расскажем про бюджетные источники правильного питания.
Белок:
самые дорогие источники белка - это морепродукты, мясо и рыба. Их можно запросто заменить бобовыми: чечевица, фасоль и нут. Смешивайте бобовые с основным гарниром, добавляйте в овощное рагу и салаты, так блюда гораздо питательнее и полезнее.
Кроме того, очень много белка содержится в яйцах и молочных продуктах. Добавьте в рацион брынзу, творог, кефир. От мяса и рыбы отказываться совсем нельзя, поэтому придется хитрить, вместо красивых филе на полках магазинов покупайте куриные крылья и бедра, более дешевые сорта рыбы (скумбрия вместо лосося), минтай, кальмары. Покупайте куриные потроха, сердечки, печень (она содержит 25 грамм белка).
Жиры:
лучше в рацион включать ненасыщенные жиры, чем насыщенны. А это значит, сало стоит заменить орехами (арахис, грецкие орехи, льняные семечки, тыквенные семена) и растительными маслами. Не обязательно покупать оливковое масло, вполне можно обойтись растительным.
Углеводы:
они содержатся практически во всех продуктах, но главное выбирать правильные углеводы, а именно (гречка, бурый рис, перловка, овес). Замените обычные макароны на продукцию изготовленную из твердых сортов пшеницы. Покупайте хлеб с добавлением отрубей.
Витамины:
не обязательно скупать в аптеках дорогущие комплексы витаминов, достаточно есть замороженные ягоды. В сезон очень часто готовить салаты из свежих овощей, капусты, свеклы.
