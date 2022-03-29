белка 70-120 грамм;

жиров 70-130 грамм;

углеводов 300-550 грамм;

клетчатка 20-25 грамм;

белка 60-90 грамм;

жиров 60-100 грамм;

углеводов 240-440 грамм;

клетчатка 20-25 грамм;

белка 40-90 грамм;

жиров 45-100 грамм;

углеводов 200-420 грамм;

клетчатка 10-20 грамм;

Фото с сайта pexels.com Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослому человеку потреблять, при этом исключить из этого списка крахмалистые овощи. Есть сладкое только в ограниченном количестве. По минимуму употреблять соль (не более половины чайной ложки в день).. В сутки мужчины должны потреблять:В сутки женщины должны употреблять:Для детей, также как и для взрослых необходимо употреблять больше овощей и фруктов, исключить жирную и вредную пищу, по возможности сократить сладкие десерты. Дети старше одного года должны употреблять:В связи с велением времени, продвинутого маркетинга, психологического давления социальных сетей, у людей сложился стереотип, что здоровое питание - это дорогие сорта рыбы, стейки, тропические фрукты, различные смузи. Да, безусловно все это полезно, но не каждый может себе это позволить. Мы вам расскажем про бюджетные источники правильного питания.самые дорогие источники белка - это морепродукты, мясо и рыба. Их можно запросто заменить бобовыми: чечевица, фасоль и нут. Смешивайте бобовые с основным гарниром, добавляйте в овощное рагу и салаты, так блюда гораздо питательнее и полезнее. Кроме того, очень много белка содержится в яйцах и молочных продуктах. Добавьте в рацион брынзу, творог, кефир. От мяса и рыбы отказываться совсем нельзя, поэтому придется хитрить, вместо красивых филе на полках магазинов покупайте куриные крылья и бедра, более дешевые сорта рыбы (скумбрия вместо лосося), минтай, кальмары. Покупайте куриные потроха, сердечки, печень (она содержит 25 грамм белка).лучше в рацион включать ненасыщенные жиры, чем насыщенны. А это значит, сало стоит заменить орехами (арахис, грецкие орехи, льняные семечки, тыквенные семена) и растительными маслами. Не обязательно покупать оливковое масло, вполне можно обойтись растительным.они содержатся практически во всех продуктах, но главное выбирать правильные углеводы, а именно (гречка, бурый рис, перловка, овес). Замените обычные макароны на продукцию изготовленную из твердых сортов пшеницы. Покупайте хлеб с добавлением отрубей.не обязательно скупать в аптеках дорогущие комплексы витаминов, достаточно есть замороженные ягоды. В сезон очень часто готовить салаты из свежих овощей, капусты, свеклы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.