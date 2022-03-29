Мы вам расскажем, как сбалансировать правильное питание и не потратить на это больших денег. Как оказалось, можно сочетать различные продукты, наполнять свой организм здоровой и питательной едой, которая не будет вредить вашей фигуре и организму в целом. Как экономить на правильном питании Фото с сайта pexels.com Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослому человеку потреблять как минимум 400 грамм овощей и фруктов в день, при этом исключить из этого списка крахмалистые овощи. Есть сладкое только в ограниченном количестве. По минимуму употреблять соль (не более половины чайной ложки в день). Обязательно включать в рацион жиры и белки. В сутки мужчины должны потреблять:
  • белка 70-120 грамм;
  • жиров 70-130 грамм;
  • углеводов 300-550 грамм;
  • клетчатка 20-25 грамм;
В сутки женщины должны употреблять:
  • белка 60-90 грамм;
  • жиров 60-100 грамм;
  • углеводов 240-440 грамм;
  • клетчатка 20-25 грамм;
Для детей, также как и для взрослых необходимо употреблять больше овощей и фруктов, исключить жирную и вредную пищу, по возможности сократить сладкие десерты. Дети старше одного года должны употреблять:
  • белка 40-90 грамм;
  • жиров 45-100 грамм;
  • углеводов 200-420 грамм;
  • клетчатка 10-20 грамм;
В связи с велением времени, продвинутого маркетинга, психологического давления социальных сетей, у людей сложился стереотип, что здоровое питание - это дорогие сорта рыбы, стейки, тропические фрукты, различные смузи. Да, безусловно все это полезно, но не каждый может себе это позволить. Мы вам расскажем про бюджетные источники правильного питания. Белок: самые дорогие источники белка - это морепродукты, мясо и рыба. Их можно запросто заменить бобовыми: чечевица, фасоль и нут. Смешивайте бобовые с основным гарниром, добавляйте в овощное рагу и салаты, так блюда гораздо питательнее и полезнее. Кроме того, очень много белка содержится в яйцах и  молочных продуктах. Добавьте в рацион брынзу, творог, кефир. От мяса и рыбы отказываться совсем нельзя, поэтому придется хитрить, вместо красивых филе на полках магазинов покупайте куриные крылья и бедра, более дешевые сорта рыбы (скумбрия вместо лосося), минтай, кальмары. Покупайте куриные потроха, сердечки, печень (она содержит 25 грамм белка). Жиры: лучше в рацион включать ненасыщенные жиры, чем насыщенны. А это значит, сало стоит заменить орехами (арахис, грецкие орехи, льняные семечки, тыквенные семена) и растительными маслами. Не обязательно покупать оливковое масло, вполне можно обойтись растительным. Углеводы: они содержатся практически во всех продуктах, но главное выбирать правильные углеводы, а именно (гречка, бурый рис, перловка, овес). Замените обычные макароны на продукцию изготовленную из твердых сортов пшеницы. Покупайте хлеб с добавлением отрубей. Витамины: не обязательно скупать в аптеках дорогущие комплексы витаминов, достаточно есть замороженные ягоды. В сезон очень часто готовить салаты из свежих овощей, капусты, свеклы.