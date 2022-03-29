Фото с сайта Pixabay.com Поваренная соль – всем знакомый продукт, без которого ну никак не обходится приготовление блюд. Но, как оказалось, ее можно использовать не только в кулинарии, но и в быту. Она поможет облегчить большинство процессов, стоит недорого и просто в применении.Для этого достаточно развести чайную ложку соли в одном литре прохладной воды и залить ее дольки яблок. Оставляем на 4-5 минут, сливаем соленую воду и убираем фрукты в холодильник. Перед употреблением промываем водой и избавляемся от соленого привкуса. Так же можно предотвратить потемнение сырой картошки.Нужно быстро охладить вино? Берем посуду, на дно выкладываем лед и сверху посыпаем солью, вставляем бутылку, вновь выкладываем лед, соль. Заливаем посуду водой и оставляем на 10 минут. Соль ускорит процесс охлаждения.Чтобы избавиться от него посыпаем доску солью и тщательно протираем поверхность влажной тряпкой, затем промываем под проточной водой с использованием моющих средств. А для того, чтобы избавиться от запаха еды, достаточно потереть руки смесью из соли и лимонного сока.будет проще, если посыпать место солью, оставить на 15-20 минут.необходимо раз в неделю сыпать 200 граммов соли в слив и заливать кипятком. Для лучшего эффекта можно так же добавить 200 граммов соли. Оставляем на 20 минут и спускаем воду. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.