Владельцам таких машин дали ещё год для перерегистрации авто в Казахстане, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Что будет с авто с армянскими и кыргызскими номерами после 1 марта Иллюстративное фото из архива "МГ" Соответствующие изменения внесены в постановление правительства «О некоторых вопросах ввоза в РК и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения». До первого марта 2023 года продлевается срок на право регистрации транспортных средств, ввезённых из Армении в Казахстан до первого февраля 2020 года. Документ вводится в действие с первого марта 2022 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.