Пассажиров на борту не было, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сильный ветер развернул самолёт в аэропорту Алматы Скриншот с видео Видео появилось в социальных сетях (внимание, присутствует нецензурная лексика). Boeing-737 авиакомпании Scat находился на стоянке в аэропорту Алматы.
- Под колёсами стояли тормозные колодки, установленные согласно утверждённых технических требований. Сильный порыв штормового ветра развернул воздушное судно на 30%. Пассажиров на борту не находилось. Никаких повреждений нет, - прокомментировали в пресс-службе авиакомпании.
29 марта на Алматы обрушился шторм. В ДЧС мегаполиса сообщили, что произошло 21 падение дерева на авто и восемь срывов кровли. Незначительные телесные повреждения получили двое мужчин.