Максимальная сумма составит не более 10 млн тенге за единицу авто, передаёт Tengrinews.kz. Миллион тенге украли из машины автоледи в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что льготное автокредитование в Казахстане заработает до конца апреля.
- По льготному автокредитованию мы подразумеваем, что машины будут кредитоваться до 10 миллионов тенге, но вы имеете право покупать машину и дороже, но разницу вы будете доплачивать из собственных средств. До конца апреля, я думаю, мы уже решение примем, уже будет льготное кредитование под 4%, - сказал министр в кулуарах правительства.
В феврале заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщал, что 100 млрд тенге, которые находятся в свободных остатках на счетах «Жасыл Даму» (новый оператор утильсбора), передадут на льготное автокредитование для покупки отечественного автомобиля. Условия будут следующие: 4% годовых и нулевой первоначальный взнос. По предварительным расчётам, 71 тысяча граждан сможет приобрести новый автомобиль по доступной цене.