Животного на конкурс могут выставить все фермеры региона, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Конкурс на самую красивую овцу пройдёт в Алматинской области Фото автора Carsten: Pexels Информация о конкурсе появилась в газете «Вечерний Талдыкорган». Видео, на котором запечатлено объявление, опубликовал паблик
. В описании говорится, что для участия скотины в конкурсе «Овца-2022» владельцу придётся внести обязательный взнос в размере 10 тысяч тенге. Общий призовой фонд достанется хозяину самой красивой овцы. Самое привлекательное животное отберёт специальное жюри. Финал конкурса состоится в июле. Некоторые подписчики паблика были удивлены объявлению. Кто-то предположил, что победительница сразу отправится на куырдак. Другие же комментаторы отметили, что конкурсы красоты среди домашнего скота - обычная практика во многих странах мира. Читайте также: Как выглядит баран за 40 тысяч долларов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.