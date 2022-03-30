- Проведён анализ по выявлению дефицита педагогов в регионах. Наибольший дефицит сохраняется в Атырауской, Мангистауской, Алматинской и Туркестанской областях. Корреляция нашего исследования говорит о том, что именно в этих областях самое низкое качество образования. По итогам международных исследований PISA-2018, а также результатов ЕНТ, мы можем говорить, что результаты в этих регионах значительно разнятся со средними по стране показателями, – пояснила Каримова.Для привлечения педагогов в этих регионах организовали координационные советы при акиматах областей. При министерстве создали конкурсную комиссию для привлечения учителей в области. Участвовать смогут учителя с высшим педагогическим образованием, либо высшим профессиональным, а также лучшие выпускники университетов. Участники должны будут сдать тестирование по своему предмету и написать эссе, а затем пройти собеседование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.