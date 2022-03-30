- Проведён анализ по выявлению дефицита педагогов в регионах. Наибольший дефицит сохраняется в Атырауской, Мангистауской, Алматинской и Туркестанской областях. Корреляция нашего исследования говорит о том, что именно в этих областях самое низкое качество образования. По итогам международных исследований PISA-2018, а также результатов ЕНТ, мы можем говорить, что результаты в этих регионах значительно разнятся со средними по стране показателями, – пояснила Каримова.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила председатель комитета дошкольного и среднего образования Минобразования Казахстана Гульмира Каримова, на качество образования влияет дефицит педагогов.Для привлечения педагогов в этих регионах организовали координационные советы при акиматах областей. При министерстве создали конкурсную комиссию для привлечения учителей в области. Участвовать смогут учителя с высшим педагогическим образованием, либо высшим профессиональным, а также лучшие выпускники университетов. Участники должны будут сдать тестирование по своему предмету и написать эссе, а затем пройти собеседование.