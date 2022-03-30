На Шолохова пока ямочный ремонт, на Абулхаир хана - средний: какие дороги отремонтируют в Уральске
Для капитального ремонта дороги по улице Шолохова проект подготовили и направили в КПО б.в. Её хотят ремонтировать за счёт недропользователей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
проспект Абулхаир хана
Тема дорог является одной из самых болезненных вопросов для жителей Уральска. Каждую весну перед горожанами открывается нелицеприятная картина: разбитое дорожное полотно, огромные ямы, ухабы, колдобины и грязь. В этом году уральцы больше всего жалуются на состояние проспекта Абулхаир хана и улицы Шолохова. Проезд по ним подобен квесту под названием «Минуй яму и не попади в аварию». Власти понимают негодования горожан и в этом году даже обещают отремонтировать эти участки.
Как выяснилось, ещё в 2021 году разработали проект среднего ремонта дороги по проспекту Абулхаир хана от улицы Карбышева до улицы С. Датова, получено положительное заключение экспертизы. Проект разработало ТОО «УралВодПроект», общая протяженность участка дороги составила 3 155 метров, стоимость по смете составила 646 миллионов тенге. Продолжительность строительства - шесть месяцев.
– Основное впечатление, которое складывается у горожан, связано с состоянием таких магистральных дорог как проспекты Абулхаир хана, Абая, Назарбаева, улицы Шолохова, Гагарина. Два конца города связывают три путепровода и три основные магистрали. По Шолохова ежедневно проезжают более 15 тысяч автомобилей, дорога «убивается» именно большегрузами. Проспект Абулхаир хана капитально не ремонтировался на протяжении 20 лет, дорожное полотно просто приходит в негодность. Если говорить, что ничего не делается, то это тоже неправда. На сегодня у нас готов проект среднего ремонта проспекта Абулхаир хана, уже объявлен конкурс, мы рассчитываем, что в течение двух месяцев определим подрядчика и соответственно ориентировочно во второй половине июня планируем приступить к работам. Финансирование уже есть, хоть и не в полном объёме. Мы не планируем перекрывать движение, так как улица ключевая, по ней движутся порядка 11 маршрутов общественного транспорта, любые изменения приведут к коллапсу. Мы постараемся организовать работы так, чтобы максимально сохранить допустимую пропускную способность проспекта, - рассказал заместитель акима города Асхат Кульбаев.
Что касается улицы Шолохова, то пока здесь планируют провести ямочный ремонт. Уже закончена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и расширение этой улицы. Она будет расширена с 18 до 24 метров, дорога будет шестиполосной. В проекте предусмотрены тротуары, дороги-спутники, освещение. Сумма проекта - 4,2 миллиарда тенге. Власти уже подали заявку в КПО б.в. для того, чтобы средства были выделены в рамках социальных обязательств компании. Проект рассчитан на два года.
Помимо ремонта проспекта Абулхаир хана и улицы Шолохова готово ещё 18 проектов, общая сумма - 9,5 миллиарда тенге. Они рассчитаны на этот год (за исключением улицы Шолохова - прим. автора).
– Выделены соответствующие средства на строительство дорог на 18 улицах общей протяженностью 16,3 км в микрорайоне Сарыарка в посёлке Деркул, работы начнутся при благоприятных погодных условиях. В посёлке Зачаганск в этом году запланирован капитальный ремонт улиц Даукара батыра и Мусагалиева. Также в этом посёлке начат капитальный ремонт улицы 25-й Чапаевской дивизии. В этом году работы на этой улице будут полностью завершены. Кроме того, в целях реконструкции и капитального ремонта автомобильной дороги города разработан 21 проект и получены положительные заключения экспертиз. На текущий ремонт улиц города в этом году выделено более 300 миллионов. Сейчас подрядной организацией ведутся работы по подготовке материалов для ремонта дорог, - сообщил аким Уральска Абат Шыныбеков на своей странице в .
Отметим, в январе прошлого года на сессии городского маслихата стало известно, что в областном центре реализуют 20 проектов по реконструкции дорог и 42 проекта по капитальному ремонту городских автодорог, протяженность которых составляет 89 километров. Тогда прозвучало, что в 2021 году планируется отремонтировать 17 улиц протяженностью 29,3 километра, среди них была улица Шолохова. Однако к настоящему времени капитальный ремонт так и не начался.
